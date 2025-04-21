Две трети голландских полицейских считают проведение саммита НАТО в Гааге безответственным
14:12 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две трети полицейских в Нидерландах полагают, что проводить саммит НАТО в Гааге безответственно. Об этом свидетельствует опрос почти 1,2 тыс. членов голландского полицейского союза, результаты которого опубликованы телеканалом NPO1 в рамках программы EenVandaag.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня. Для обеспечения безопасности съедутся сотрудники правоохранительных органов со всей страны. И многие из них опасаются, что что-то может пойти не так, отмечает EenVandaag.
Наибольшую обеспокоенность, по данным телепрограммы, вызывают кибератаки и система связи экстренных служб C2000. Около 83% полицейских опасаются взломов со стороны хакеров и выхода коммуникационной системы из строя во время саммита.
Примерно 63% обеспокоены тем, что какая-нибудь акция выйдет из-под контроля во время саммита. «В Нидерландах мы не можем нормально справиться даже с небольшой демонстрацией, например, экологической организации Extinction Rebellion, — отметил один из опрошенных офицеров. — Что здесь говорить о крупных демонстрациях». Extinction Rebellion регулярно блокирует автомагистрали и доступ к зданиям и взлетно-посадочным полосам в знак протеста против продолжающегося использования правительством и компаниями ископаемого топлива.
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