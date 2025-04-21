Премьеры Казахстана и РФ обсудили планы по увеличению товарооборота до $30 млрд
15:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным обсудил планы по наращиванию взаимного товарооборота до $30 млрд. Об этом сообщила пресс-служба премьера республики.
«Внимание уделено практической реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей, в том числе по увеличению взаимного товарооборота до $30 млрд. Рассмотрено транзитно-транспортное сотрудничество, взаимодействие в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, энергетической и газовой, космической сферах, а также культурно-гуманитарные связи», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за прошедший год объем двустороннего товарооборота вырос почти на 3% и достиг $27,8 млрд. Субъекты бизнеса совместно реализуют 171 проект с созданием порядка 45,4 тысячи рабочих мест.
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