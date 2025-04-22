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НОВОСТИ

В отделениях Сбера раздадут 2,5 миллиона георгиевских лент

09:24 22.04.2025

Сбер закупил 2,5 млн георгиевских лент для раздачи всем желающим.

«Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 млн лент», – сообщили в банке.

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