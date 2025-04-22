Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти австралийского штата Виктория вынуждены отвечать на критику зоозащитников после массового отстрела коал. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

По его информации, за последний месяц в национальном парке Будж-Бим было истреблено до 750 коал. Отмечается, что впервые отстрелом животных занимались снайперы, которые стреляли с вертолетов. Природоохранные ведомства оправдывают такой шаг тем, что многие животные уже были тяжело ранены, обезвожены или голодали после пожара, который в апреле уничтожил около 2 тыс. гектаров леса.

Премьер штата Джасинта Аллан заявила, что перед отстрелом животных специалисты провели «обстоятельную оценку», а убитые коалы «очень страдали».

Действия властей вызвали возмущение среди защитников дикой природы, отмечает телеканал. «С вертолета никак нельзя понять, плохо ли коале», — заявила председатель Альянса по защите коал Джесс Робертсон. Депутат от «Партии справедливости по отношению к животным» в парламенте Виктории Джорджи Перселл в свою очередь обратила внимание на то, что во время отстрела никто не проверял, есть ли у животных в сумках детеныши.

По данным Австралийского фонда защиты коал, с февраля 2022 года коала признана вымирающим видом в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и на столичной территории. Резкое сокращение их популяции вызвано уничтожением среды обитания, нападением собак, лесными пожарами и авариями на дорогах.