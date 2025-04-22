Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал
10:20 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти австралийского штата Виктория вынуждены отвечать на критику зоозащитников после массового отстрела коал. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.
По его информации, за последний месяц в национальном парке Будж-Бим было истреблено до 750 коал. Отмечается, что впервые отстрелом животных занимались снайперы, которые стреляли с вертолетов. Природоохранные ведомства оправдывают такой шаг тем, что многие животные уже были тяжело ранены, обезвожены или голодали после пожара, который в апреле уничтожил около 2 тыс. гектаров леса.
Премьер штата Джасинта Аллан заявила, что перед отстрелом животных специалисты провели «обстоятельную оценку», а убитые коалы «очень страдали».
Действия властей вызвали возмущение среди защитников дикой природы, отмечает телеканал. «С вертолета никак нельзя понять, плохо ли коале», — заявила председатель Альянса по защите коал Джесс Робертсон. Депутат от «Партии справедливости по отношению к животным» в парламенте Виктории Джорджи Перселл в свою очередь обратила внимание на то, что во время отстрела никто не проверял, есть ли у животных в сумках детеныши.
По данным Австралийского фонда защиты коал, с февраля 2022 года коала признана вымирающим видом в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и на столичной территории. Резкое сокращение их популяции вызвано уничтожением среды обитания, нападением собак, лесными пожарами и авариями на дорогах.
НОВОСТИ
- 10:32 22.04.2025
- Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ
- 10:08 22.04.2025
- Солдаты ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале
- 10:00 22.04.2025
- Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве
- 09:32 22.04.2025
- Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $3 500 за тройскую унцию
- 09:24 22.04.2025
- В отделениях Сбера раздадут 2,5 миллиона георгиевских лент
- 09:20 22.04.2025
- Бойцы ВС РФ освободили монастырь в Горнале
- 09:00 22.04.2025
- Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
- 09:00 22.04.2025
- Силы ПВО с вечера уничтожили 10 БПЛА над российскими регионами
- 22:40 21.04.2025
- У министра внутренней безопасности США украли в ресторане сумку с паспортом — CNN
- 22:00 21.04.2025
- Поставляемое Украине оружие постоянно всплывает на черном рынке — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать