За последние годы в сеть попали данные всех экономически активных россиян — эксперт

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные всего экономически активного населения России попали в сеть за последние годы, сообщил на пресс-конференции в ТАСС технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицын.

«Совершенно очевиден факт, что совокупность всех утечек за последние годы, кажется, покрывает абсолютно полно плюс-минус все экономически активное население страны. По любому гражданину, который какую-то активность ведет, в этих данных можно найти информацию, чем злоумышленники очень активно и пользуются», — сказал он.

Кислицын отметил, что только с начала 2025 года уже произошло 67 случаев публикации крупных утечек российских компаний, хотя это на 28 случаев меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Тем не менее число утекших строчек данных достаточно велико — с начала года «утекли», почти 100 млн записей. «Очень похоже на население страны», — подчеркнул он.