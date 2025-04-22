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НОВОСТИ

В Москве принимают заявки на региональный этап премии #Мывместе — заммэра Сергунина

12:34 22.04.2025

В Москве стартует региональный этап Международной премии #Мывместе. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в его рамках свои социально значимые проекты смогут представить городские волонтеры, бизнесмены, представители госструктур и некоммерческих организаций (НКО). «В этом году предусмотрено 11 номинаций, - сообщила Сергунина. - Среди них – «Страна возможностей», «Ответственный бизнес» и «Территория для жизни». Впервые анкеты будут оценивать не только эксперты, но и искусственный интеллект».

В нынешнем году предусмотрены четыре новых номинации. «Герои нашего времени» была приурочена к Году защитника Отечества и предназначена для НКО, поддерживающих ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО. Номинация «Поколение добра» ориентируется на подростков 14-18 лет, выполняющих социально значимые инициативы и планирующих развивать их. Номинация «Устойчивое развитие» объединит проекты некоммерческих организаций, связанных с охраной окружающей среды. Будет также спецноминация «Вместе сильнее», в которой будут отмечены совместные программы органов власти, НКО, бизнеса и СМИ.

Победители во всех номинациях смогут представить Москву на национальном уровне премии. В 2024 году в общероссийский тур вышли 28 участников из столицы, причем 16 инициатив получили награды. Участники конкурса смогут участвовать в вебинарах, презентациях и встречах с экспертами.

Заявочная кампания будет длиться до 23 июня, подать заявку можно на официальном сайте проекта #Мывместе. В предыдущие сезоны горожане подали почти 10 тыс. заявок на соискание премии.

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