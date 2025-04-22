«Бессмертный полк онлайн» пройдет по-новому
16:25 22.04.2025
Сбер представил обновленную цифровую платформу проекта «Бессмертный полк онлайн». В год 80-летия Победы Сбер усилил акцент на персонализацию, исторический контекст и технологичность. О новых возможностях и технологиях онлайн-шествия этого года на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.
Сбер обновил формат онлайн-шествия, сделав его более персонализированным и человечным. Теперь пользователь может увидеть своего героя сразу после авторизации – больше не нужно ждать начала трансляции. Каждый герой проходит в составе определенного рода войск – как это было в годы войны. Перед строем – краткая историческая справка о танкистах, связистах, летчиках и о том, какой вклад они внесли в Победу. Пользователь сам выбирает маршрут прохождения: можно следить за своей колонной, переключаться между родами войск или смотреть тематические потоки. Такое решение не только делает шествие интерактивным, но и помогает вернуть исторический контекст: увидеть героев в боевом порядке.
На платформе использованы технологии искусственного интеллекта. С помощью нейросети Kandinsky можно отреставрировать архивные фотографии, сделать их цветными и четкими. А онлайн-шествие доступно каждому в удобном формате. Любой пользователь может следить за своей колонной, переключаться между потоками или изучать вклад разных подразделений в Победу. Каждый поток сопровождается пояснительным материалом – шествие становится образовательным опытом, в котором история раскрывается через образы героев. В шествии участвуют потомки не только из России, но и из-за рубежа – проект становится глобальной цифровой инициативой.
«В этом году мы ставили перед собой задачу не только сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а сделать ее по-настоящему живой, персональной и доступной, – отметил Станислав Кузнецов. – С помощью технологий Сбера мы бережно переносим информацию в цифровое пространство: восстанавливаем изображения, родные языки, боевые соединения. Мы создаем пространство личной памяти, где каждый может пройти рядом со своим героем. В год 80-летия Победы особенно важно говорить на языке, понятном каждому поколению. Так мы укрепляем связь времен и создаем бесконечную летопись Победы – вклад в общественное единство и национальную идентичность».
Зарегистрировать своего героя для участия в шествии можно за считанные минуты до 6 мая включительно через любую удобную платформу: официальный сайт проекта, мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» или мини-приложение в «Одноклассниках». Подать заявку можно как с компьютера, так и со смартфона, а пройти авторизацию через Сбер ID, номер телефона, Госуслуги, аккаунт во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». После входа у пользователя появляется возможность загрузить фотографию героя, заполнить анкету и выбрать род войск, в составе которого герой пройдет в цифровом строю.
Заявки, поданные в предыдущие годы, можно подтвердить одним кликом – система пришлет напоминание.
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