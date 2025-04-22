Россия поднимает пошлины на ввоз косметики из недружественных стран, но есть исключения

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действие повышенной таможенной пошлины в размере 35% будет распространено на ввозимые из недружественных стран духи, туалетную воду, пудру, средства для волос и макияжа губ, а также уходовые средства за кожей. Соответствующее решение утверждено постановлением правительства РФ, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Такое решение принято в связи с ростом отечественного производства.

Французские духи, туалетная вода и средства для волос при ввозе в Россию теперь будут облагаться пошлиной в размере 20% вместо 35%. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В целом список стран, подпадающих под повышенные пошлины на импорт в РФ парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, расширился, но вместе с тем некоторые страны из него исключены, например Венгрия, Словакия и Республика Корея. Также по отдельным категориям в список исключений внесены Францию и Италию.

«Франция внесена в список исключений в категории „пудра“, а Италия — в категориях „пудра“ и „средства для макияжа губ“. Кроме того, французские товары в категориях „духи“, „туалетная вода“ и „средства для волос“ теперь будут облагаться пошлиной 20%, а не 35%», — отмечается в сообщении.