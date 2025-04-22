Белый дом: Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится на нынешней неделе в РФ, где рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным», — сказала она.