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Белый дом: Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию

21:05 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится на нынешней неделе в РФ, где рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным», — сказала она.

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