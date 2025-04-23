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НОВОСТИ

Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме — NYT

09:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Госдепартамента США Марко Рубио во вторник отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, которые планируется представить на встрече в Лондоне 23 апреля, является признание Киевом Крыма российской территорией. Однако после того, как Зеленский во вторник заявил журналистам о неприятии такого варианта, поездка Рубио в британскую столицу была отменена, пишет издание.

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