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НОВОСТИ

МВД не будет усиливать контроль за техническим состоянием машин старше 10 лет

10:05 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России не планирует усиливать контроль за техническим состоянием автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Издание CarExpo ранее опубликовало информацию о том, что автомобили, чей возраст превышает 10 лет, столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах. В статье отмечалось, что несмотря на отсутствие штрафов, связанных непосредственно с возрастом автомобиля, сотрудники ГИБДД усилят контроль за техническим состоянием таких машин. «Эта информация не соответствует действительности», — сказали в МВД.

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