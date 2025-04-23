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РФ рассчитывает на сдерживание инфляции в ближайшие годы — Мишустин

14:32 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ближайшие годы планирует увеличивать доходы, не связанные с энергоресурсами, и снижать ненефтегазовый дефицит. Это должно помочь в сдерживании инфляции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минфина.

«По поручению президента был подготовлен перспективный финансовый план до 2030 года, — сказал председатель правительства. — Предполагается дальнейшее снижение ненефтегазового дефицита и повышение доходов, не связанных с продажей энергоресурсов. Это поможет в том числе сдержать инфляционные процессы. А в среднесрочной перспективе — укрепить финансовый суверенитет страны».

Мишустин также указал, что в плане предусмотрено финансовое обеспечение национальных целей. «Только по нацпроектам [планка] близка к 41 трлн рублей. То есть примерно [к] одному годовому бюджету страны», — отметил премьер.

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