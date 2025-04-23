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НОВОСТИ

Затаскивать ЕС на переговоры силой Россия не будет - Песков

19:35 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа желает войны, а не переговоров, у России с ней сейчас нет совпадающих позиций. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», — сказал он.

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