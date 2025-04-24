Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству собрал участников из 42 регионов России

09:10

В Москве прошел финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству – масштабного образовательного проекта для старшеклассников, направленного на развитие предпринимательского мышления. По итогам трех конкурсных этапов в финал вышли 30 команд из 42 регионов страны. Организаторы олимпиады – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, «Движение Первых», МИРЭА – Российский технологический университет. Соорганизаторы – Сбер и фонд «Наше будущее», партнер – благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Олимпиада объединила школьников, которые хотят развивать предпринимательское мышление и готовы менять реальность вокруг себя через технологические стартапы, социальные и традиционные бизнес-проекты. Принять участие в отборе могли ученики 9-11 классов из любого региона, независимо от наличия идеи проекта.

В первом этапе олимпиады участники должны были подтвердить знания по базовым дисциплинам и для этого выполняли индивидуальные задания по профильным предметам: математике, обществознанию, экономике, физике и информатике.

Во втором и третьем этапах школьники объединились в команды, разработали и защитили первые версии своих стартапов и бизнес-проектов. В финале 30 лучших команд приняли участие в мастер-классах опытных предпринимателей и презентовали экспертному жюри доработанные проекты.

Победителями олимпиады в разных направлениях стали школьники из Калуги, Москвы, Рязани, Тульской области и Тюмени с проектами:

– Infinity – разработчик очков с искусственным интеллектом для слепых и слабовидящих людей, которые помогают ориентироваться в пространстве без доступа в интернет;

– «Эскадре-Этэ» – творческий хаб, в котором молодые люди из отдаленных районов и детских домов могут бесплатно научиться музыке, найти единомышленников и созидательные увлечения;

–Growth – суммаризатор сообщений в групповых чатах в Telegram с использованием ИИ.

Школьники-победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы к общей сумме ЕГЭ.

«Сбер развивает технологическое предпринимательство среди молодежи с 2021 года: за это время участие в молодежных акселераторах для школьников, студентов и молодых ученых приняло более 200 тыс. человек, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Олимпиада продолжает эту масштабную работу, и мы рады видеть высокий интерес школьников к предпринимательству как к реальной карьерной траектории. Задача олимпиады – стимулировать молодежное предпринимательство в России и развивать у старшеклассников мягкие навыки и предпринимательское мышление. Она помогает подросткам узнать о современных трендах и технологиях, и научиться создавать собственные продукты уже сегодня».

«Олимпиада помогает найти предприимчивых школьников, дает им новый опыт и развивает их предпринимательские компетенции, – сказала Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. – Уверена, что среди этих ребята – будущее поколение технологических лидеров. Несмотря на то, что олимпиада проходит впервые, за две недели зарегистрировались свыше 7000 школьников старших классов со всей России. Для призеров и победителей мы предусмотрели возможность получить не только гранты, но и дополнительные баллы при поступлении в университеты».

«Движение Первых» вместе с Минобрнауки России, МИРЭА – Российским технологическим университетом и Сбером впервые провели олимпиаду по предпринимательству для школьников. Эта инициатива стала отличной возможностью для ребят разработать собственные бизнес-идеи и представить их экспертному сообществу. Школьники показали большой интерес олимпиаде: мы получили более 7 тыс. заявок из всех регионов России. В финале лучшие команды представили свои бизнес-проекты, которые, убежден, будут реализованы в уже ближайшем будущем», – отметил Артур Орлов, председатель правления «Движения первых».

«Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству стал впечатляющим доказательством того, что молодежь России готова к инновациям и переменам, – подчеркнул Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА. – Мы видим, как старшеклассники, объединяясь в команды, не просто решают задачи, но и создают реальные бизнес-идеи, способные изменить окружающий мир. РТУ МИРЭА, как один из организаторов, гордиться тем, что может поддерживать и развивать инициативы, направленные на формирование предпринимательского мышления у молодежи. Мы уверены, что именно эти юные таланты станут движущей силой нашей экономики в будущем, и наш университет готов предоставить все необходимые ресурсы для успешного запуска их идей».

Больше всего заявок на участие в олимпиаде поступило из Москвы, Московской, Оренбургской, Ростовской и Свердловской областей, Ставропольского и Красноярского края. Самому молодому участнику олимпиады всего 14 лет.

Победители Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству 2025 года получат гранты на реализацию проекта, а также преференции при поступлении в 8 вузов: РТУ МИРЭА, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Самарский университет, Тихоокеанский государственный университет, Тюменский государственный университет, Томский государственный университет, Пятигорский государственный университет и Южный федеральный университет.