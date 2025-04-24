В РФ за два года численность многодетных семей выросла в 1,2 раза — Голикова
12:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность многодетных семей и детей в них за два года увеличилась в России в 1,2 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на ежегодной всероссийской конференции «От года семьи — к веку семьи».
«В прошлом году сохранился рост рождений третьих и последующих детей — на 1,1% к предыдущему году. Это не на много, но это важно. За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза», — сказала она.
Для 67% россиян крепкая семья остается главной ценностью, сообщила вице-премьер. «Это хороший, но не лучший показатель, к которому надо стремиться. Растет доля семей, которые планируют рождение детей в ближайший год», — отметила она.
Голикова напомнила, что изданный в начале 2025 года указ президента о социальной поддержке многодетных семей установил бессрочный статус многодетной семьи и сохранил за регионами право расширять категорию многодетной семьи.
НОВОСТИ
- 13:05 24.04.2025
- Потери ВСУ на белгородском направлении составили более 45 военных
- 13:00 24.04.2025
- Экс-премьер Польши предложил сделать выборы президента непрямыми
- 12:35 24.04.2025
- Военный суд лишил звания и приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова
- 12:20 24.04.2025
- Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
- 12:05 24.04.2025
- Переходный период в мире создает риски глобальной войны — генсек ОДКБ
- 11:32 24.04.2025
- МИД КНР назвал ложным заявление Трампа об активных переговорах с США по тарифам
- 11:20 24.04.2025
- Токаев назвал РФ главным стратегическим партнером Казахстана
- 11:05 24.04.2025
- ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области
- 11:00 24.04.2025
- Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия в Ереване
- 10:32 24.04.2025
- Французский генерал назвал чушью идею создания «коалиции желающих»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать