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В РФ за два года численность многодетных семей выросла в 1,2 раза — Голикова

12:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность многодетных семей и детей в них за два года увеличилась в России в 1,2 раза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на ежегодной всероссийской конференции «От года семьи — к веку семьи».

«В прошлом году сохранился рост рождений третьих и последующих детей — на 1,1% к предыдущему году. Это не на много, но это важно. За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза», — сказала она.

Для 67% россиян крепкая семья остается главной ценностью, сообщила вице-премьер. «Это хороший, но не лучший показатель, к которому надо стремиться. Растет доля семей, которые планируют рождение детей в ближайший год», — отметила она.

Голикова напомнила, что изданный в начале 2025 года указ президента о социальной поддержке многодетных семей установил бессрочный статус многодетной семьи и сохранил за регионами право расширять категорию многодетной семьи.

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