На мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы
17:35 24.04.2025
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Фото пресс-службы Сбера
Каждую частицу пламени для Огня Памяти доставили из российских городов-героев – Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе при участии солдат роты Почетного караула и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Во всех городах прошли масштабные торжественные церемонии с участием ветеранов и тружеников тыла, на которых пламя переносили в специальные капсулы для дальнейшей транспортировки.
Частицы пламени Сбер бережно доставили на мемориал в подмосковное Щекутино в именных инкассаторских автомобилях банка, названных в честь городов-героев. Здесь в рамках акции памяти прошел парад городов-героев: факелы с частицами огня из каждого населенного пункта пронесли действующие военнослужащие 202 зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы №1500, где при поддержке Сбера открыт музей 4-й Дивизии народного ополчения. Огонь Памяти, зажженный на мемориале в Щекунино будет поддерживаться в течение десяти часов.
«Мне вспоминаются слова бессмертного произведения Роберта Рождественского: «Покуда сердца стучатся, – помните! Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!» Сбер уже 10 лет заботится о мемориале в Щекутино. Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы еще раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии. В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня. Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти – как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу».
4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры – люди, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать Родину. Сотрудники Сберкасс не только сражались на подступах к Москве, но и в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат. Работа сберкасс в войну – это отдельный подвиг: сотрудницы (а это были в основном женщины) дежурили во время бомбежек, заготавливали дрова, вязали теплые вещи для бойцов.
Сбер сохраняет историческую память о вкладе в Победу. С 2015 года компания шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции.
По всей стране сотрудники банка традиционно участвуют в акциях «Бессмертного полка», высаживают «Сады Памяти», благоустраивают воинские захоронения и проводят мероприятия по сохранению памяти поколений. Традиционно Сбер оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам – бывшим сотрудникам банка, которые получают адресную помощь, лекарства и продуктовые наборы.
В год 80-летия Победы Сбер как технологический партнер цифрового шествия «Бессмертного полка» создал уникальное интерактивное пространство, где каждый герой будет вписан в цифровую летопись Победы. В отделениях банка клиентам бесплатно раздадут 2,5 миллиона георгиевских ленточек.
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