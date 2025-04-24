Главный приз 47-го ММКФ получил фильм индийского режиссера
20:33 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фильм индийского режиссера Прадипа Курбы «Элизиум» получил главный приз 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия», передает корреспондент ТАСС.
«Вся команда, которая работала с нами, была невероятно эффективной, для меня была большая честь побывать на этом фестивале и мы приняли единогласное решение, кому вручить главный приз. Его получит картина „Элизиум“, — сказал председатель жюри основного конкурса ММКФ, испанский продюсер и режиссер Луис Миньярро на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
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