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Силы ПВО за ночь сбили 79 украинских БПЛА над регионами России

09:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 79 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 59 — над территорией Республики Крым, 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, по два БПЛА над территориями Курской и Нижегородской областей и один БПЛА — над территорией Ивановской области», — говорится в сообщении.

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