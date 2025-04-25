Замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ погиб при взрыве автомобиля в Балашихе

13:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погибшим при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — сказала она.