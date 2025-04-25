Замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ погиб при взрыве автомобиля в Балашихе
13:14 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погибшим при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — сказала она.
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