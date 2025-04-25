Крым останется российским — Трамп
14:12 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский понимает, что Крым останется у России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.
«Крым останется у России. И Зеленский это понимает», — сказал он.
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