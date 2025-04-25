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НОВОСТИ

13% украинцев планируют покинуть родину в течение полугода — исследование

17:40 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10% украинцев собираются выехать за рубеж в течение полугода из-за проблем с безопасностью и отсутствия работы. Такие данные привела директор украинской исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

«Исследования миграционных намерений украинцев показывают, что 13% остающихся в стране планируют в течение следующих шести месяцев выехать за пределы Украины для временного или постоянного проживания», — сказала она в комментарии агентству УНН. Чаще всего выбор падает на Германию и Польшу. ФРГ сохраняет лидерство как страна с высоким социальным обеспечением. Польша популярна благодаря языковой и культурной близости и многочисленной украинской диаспоре, которая обеспечивает мягкую адаптацию к новым реалиям.

«Желание выехать чаще фиксируется среди младших респондентов (18-24 года). Молодежь более мобильна, более свободна во владении языками и менее привязана к месту проживания, — продолжила директор исследовательской компании. — Однако те, кто пока не планирует покидать Украину, могут изменить свое мнение в случае ухудшения условий пребывания».

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