0
0
167
НОВОСТИ

США провели новое испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для армии и ВМС

21:50 25.04.2025 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты в пятницу провели испытание гиперзвуковой ракеты LRHW под названием Dark Eagle, разрабатываемой для оснащения армии и ВМС США, сообщила газета Orlando Sentinel.

Запуск был осуществлен с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики. Пентагон подтвердил проведение пуска, но не предоставил каких-либо деталей.

"Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытание по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал", - говорится в сообщении офиса министра обороны США. "В настоящее время мы оцениваем результаты испытания", - указывается в нем.

Последнее успешное испытание гиперзвуковой системы LRHW было проведено в декабре прошлого года. Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:43 25.04.2025
Сергунина: «Орион» на ВДНХ стал обладателем премии «Парки России»
0
247
20:40 25.04.2025
Трамп не исключил личной встречи с Зеленским в Риме
0
283
20:20 25.04.2025
Генсек ООН на празднование 80-летия Победы в Москву не поедет
0
315
19:10 25.04.2025
Ведущие компании России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении
0
374
18:12 25.04.2025
Сегодняшняя встреча Путина и Уиткоффа пришлась на дату 80-й годовщины встречи на Эльбе
0
481
17:40 25.04.2025
13% украинцев планируют покинуть родину в течение полугода — исследование
0
522
17:12 25.04.2025
Вероятность повышения ключевой ставки снизилась — Набиуллина
0
475
17:00 25.04.2025
США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине — Трамп
0
538
16:32 25.04.2025
РФ надо перестать «по старинке» тянуть газопроводы внутри страны и перейти на СПГ — Шойгу
0
583
16:12 25.04.2025
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
0
520

Возврат к списку