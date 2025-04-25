США провели новое испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для армии и ВМС
21:50 25.04.2025 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты в пятницу провели испытание гиперзвуковой ракеты LRHW под названием Dark Eagle, разрабатываемой для оснащения армии и ВМС США, сообщила газета Orlando Sentinel.
Запуск был осуществлен с 46-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в направлении Атлантики. Пентагон подтвердил проведение пуска, но не предоставил каких-либо деталей.
"Объединенная группа правительственных, научных и промышленных партнеров провела испытание по поручению Минобороны на полигоне на базе Космических сил на мысе Канаверал", - говорится в сообщении офиса министра обороны США. "В настоящее время мы оцениваем результаты испытания", - указывается в нем.
Последнее успешное испытание гиперзвуковой системы LRHW было проведено в декабре прошлого года. Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час).
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