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США заявили Украине, что следующая администрация может быть не против ее вступления в НАТО

18:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должностные лица США дали понять украинским чиновникам, что следующая американская администрация может пересмотреть позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, американские чиновники заявили украинским коллегам на переговорах в Лондоне и Париже, что президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Киева в альянсе. При этом они указали, что будущая американская администрация необязательно будет придерживаться такой же позиции.

«Следующая администрация США может принять решение позволить Украине вступить в НАТО», — сказали представители Вашингтона украинцам на встрече в Париже, отметил один из источников.

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