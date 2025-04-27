В Совете Федерации предложат список рекомендаций по критериям возвращения иностранных компаний в Россию

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенаторы подготовят и направят в правительство РФ рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в интервью ТАСС на полях форума «Госзаказ-2025».

«Конечно, мы тоже обсуждаем это у себя и подобные рекомендации отправим в правительство. Если говорить о каких-то критериях, прежде всего, я думаю, нужно смотреть, как эта компания уходила, не оставила ли она за собой долгов по заработной плате. Были такие компании, которые вышли и все бросили», — пояснил парламентарий.