В Совете Федерации предложат список рекомендаций по критериям возвращения иностранных компаний в Россию
10:00 27.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенаторы подготовят и направят в правительство РФ рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в интервью ТАСС на полях форума «Госзаказ-2025».
«Конечно, мы тоже обсуждаем это у себя и подобные рекомендации отправим в правительство. Если говорить о каких-то критериях, прежде всего, я думаю, нужно смотреть, как эта компания уходила, не оставила ли она за собой долгов по заработной плате. Были такие компании, которые вышли и все бросили», — пояснил парламентарий.
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