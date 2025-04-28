Алаудинов отметил очень хороший темп продвижения ВС РФ в Сумской области

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил РФ, действующие в Сумской области, демонстрируют очень хороший темп продвижения, несмотря на попытки ВСУ отвлечь российские силы на другие участки. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Сумская область — <…> на этом направлении тоже подразделения Минобороны России очень хорошо двигаются, — сказал собеседник агентства. — Противник пытается нас отвлечь, чтобы мы перестали двигаться там к Сумам, закидывает определенные ресурсы на другие участки».