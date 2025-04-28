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ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в Сумской области

13:32 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ в Сумской области составили до 220 военных и шесть артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и 6 артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов», — сказано в сообщении.

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