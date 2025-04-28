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РФ нельзя быть слабой и пускаться в погоню за химерами либерализма — Нарышкин

19:20 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не должна проявлять слабость и пускаться в погоню за химерами либерализма и глобализма. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Созданный по итогам Первой мировой войны Версальский миропорядок, сконструированный без участия России, как и однополярный мир, ненадолго возникший после распада Советского Союза, оказались хрупкими, несправедливыми и недолговечными. Из этого следует, что России нельзя быть слабой, нельзя отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма», — сказал он на международном симпозиуме «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».

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