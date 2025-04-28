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НОВОСТИ

Сбер и Нетология проведут День открытых дверей для абитуриентов и их родителей

19:15 28.04.2025

30 апреля абитуриенты и их родители смогут поучаствовать в Дне открытых дверей «Образование без границ: онлайн-бакалавриат и карьерные возможности» с ведущими вузами России. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Нетологии при поддержке Сбера.

Участники Дня открытых дверей в прямом эфире смогут пообщаться с представителями лучших вузов страны и экспертами Сбера. В ходе мероприятия абитуриенты узнают о востребованных профессиях, о том, как искусственный интеллект и современные технологии помогают сделать обучение эффективным и какие возможности стажировок и карьерного развития предлагает Сбер.

Отдельное внимание будет уделено онлайн-бакалавриату, благодаря которому можно учиться в престижном вузе без переезда и совмещать учебу с работой. Нетология и вузы-партнеры представят на Дне открытых дверей несколько совместных программ онлайн-бакалавриата:

– «Финансы и анализ данных» (Финансовый университет при правительстве РФ) – для тех, кто хочет работать в сфере экономики и big data;

– «Разработка IT-продуктов и информационных систем» (Тюменский государственный университет) – программа для будущих специалистов по информационным технологиям;

– «Программные системы и автоматизация процессов разработки» (НИУ «Высшая школа экономики») – обучение для тех, кто хочет создавать сложные IT-решения;

– «Проектный менеджмент» (Российский государственный гуманитарный университет) – для будущих управленцев в IТ, цифровых продуктах, креативных индустриях, госсекторе и НКО;

– «Медиакоммуникации» (Российский государственный гуманитарный университет) – для тех, кто хочет построить карьеру в медиа, IT, кино и дизайне.

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