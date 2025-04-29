Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков
12:20 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим не дал никакой реакции на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным майское перемирие, нет понимания, присоединятся ВСУ к нему или нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на День Победы, на Праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали. И пока трудно понять, киевский режим собирается к этому присоединяться или нет», — сказал представитель Кремля.
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