Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим не дал никакой реакции на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным майское перемирие, нет понимания, присоединятся ВСУ к нему или нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на День Победы, на Праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали. И пока трудно понять, киевский режим собирается к этому присоединяться или нет», — сказал представитель Кремля.