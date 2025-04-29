0
0
44
НОВОСТИ

Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков

12:20 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим не дал никакой реакции на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным майское перемирие, нет понимания, присоединятся ВСУ к нему или нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на День Победы, на Праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали. И пока трудно понять, киевский режим собирается к этому присоединяться или нет», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 29.04.2025
Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук
0
32
12:15 29.04.2025
Фонд «Вклад в будущее» реализует практики инклюзивного трудоустройства
0
79
12:05 29.04.2025
Санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея — Медведев
0
103
12:00 29.04.2025
Ответом РФ на принцип ЕС «мир через силу» будет «мир через страх» — Медведев
0
119
11:32 29.04.2025
Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, заявил Путин
0
160
11:20 29.04.2025
13 стран будут работать с РФ и КНР над созданием лунной станции — Роскосмос
0
182
11:05 29.04.2025
Продолжение украинского конфликта не принесет победы Киеву - Вэнс
0
202
11:00 29.04.2025
Китаю грозит демографический кризис — Маск
0
203
10:32 29.04.2025
Пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина — редколлегия WSJ
0
254
10:20 29.04.2025
Как минимум 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии
0
224

Возврат к списку