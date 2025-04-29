В Москве открылся первый туристско-банковский офис Сбера
14:50 29.04.2025
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Фото пресс-службы Сбера
В новом туристско-банковском офисе Сбера гости города и москвичи могут получить полный комплекс банковских услуг – открыть счет, получить карту, оформить кредит, провести необходимые платежи и переводы и т.д. Кроме того здесь расширен выбор валют для обменных операций. Для иностранцев доступно оформление специально разработанного платежного средства «Карты туриста».
Консультации возможны на нескольких языках – русском, английском, арабском. Здесь же можно составить индивидуальный план туристической прогулки с учетом личных предпочтений и взять бесплатные буклеты с информацией о том, как интересно, разнообразно и с пользой отдохнуть в городе. Они также будут доступны на нескольких языках – русском, английском, китайском, арабском, фарси. Кроме того, здесь можно с комфортом расположиться для отдыха и планирования маршрутов.
«Москва – безусловный лидер в стране по развитию внутреннего и въездного туризма. В свою очередь Сбер является ключевым партнером правительства Москвы и столичного бизнеса в создании необходимой туристической инфраструктуры, а также комфортным помощником как для соотечественников, так и для иностранных граждан, решивших посетить столицу нашей страны и познакомиться с ее достопримечательностями. В нашем новом офисе любой гость или житель Москвы может не только получить необходимые финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний – партнеров Сбера», – рассказал председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.
В секции «Московская чайная» представлена продукция бренда «Московское чаепитие» и традиционные столичные угощения. Меню доступно на нескольких языках. Детская зона создана совместно с «Союзмультфильмом».
«В самом центре Москвы появилось новое пространство, где зарубежные туристы получили возможность быстро решать организационные вопросы. Здесь можно обменять валюту на рубли и в то же время на родном языке получить информацию об интересующих городских местах. Такой формат позволит значительно сэкономить время на планирование путешествия и в полной мере насладиться пребыванием в городе. Мы рады сотрудничеству города и бизнеса в туристической сфере, которое позволяет развивать столичную индустрию гостеприимства. Благодаря усилиям всех участников этой отрасли ее оборот по итогам 2024 года в Москве составил 1,6 трлн руб., а в бюджет столицы дополнительно поступит 225 млрл руб.», – отметил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
Туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы – важная часть столичной инфраструктуры для туристов. Они позволяют путешественникам быстрее освоиться в новой городской среде. Сотрудники инфоцентров помогают больше узнать о достопримечательностях Москвы и составить собственный маршрут, знакомят с устройством жизни города и делятся полезными советами. Кроме того, посетители получают информацию об удобных городских сервисах, включая RUSSPASS, и об интересных столичных проектах – например, о программе «Играй в Москву!» для исследования города всей семьей с помощью тематических игровых маршрутов.
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