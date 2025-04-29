Целью организаторов протестов в Грузии была «майданизация» — отчет Службы госбезопасности

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью организаторов акций протеста в Грузии в 2024 году была «майданизация» и провоцирование столкновений с силовиками, что должно было привести к жертвам. Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за прошлый год.

«Цель организаторов протестных выступлений представляла так называемая майданизация текущих процессов. Планировалось парализовать транспортные узлы Тбилиси, дороги, ведущие к правительственным учреждениям и объектам стратегического назначения, блокировать базы дислокации правоохранительных органов, устроить так называемые палаточные городки на центральных проспектах», — отмечается в отчете.

СГБ также информирует, что планировалось провоцирование силовиков для их вступления в противостояние с участниками демонстраций, «что должно было повлечь жертвы». Для этой цели группы митингующих применяли пиротехнику и коктейли Молотова.