Сбер и оператор реестра углеродных единиц «Контур» формируют прозрачную систему контроля углеродного следа

17:32

Сбер и АО «Контур» (оператор реестра углеродных единиц) договорились об оперативном цифровом обмене данными о выпуске зеленых сертификатов в реестре низкоуглеродной энергии Сбера и углеродных единиц в государственном реестре. Сотрудничество поможет сформировать единую прозрачную систему контроля за сокращениями выбросов парниковых газов в России, тем самым повышая прозрачность и добросовестность работы инструментов управления углеродным следом для компаний на отечественном рынке.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии подписали оператор реестра низкоуглеродной энергии Сбера ООО «СТК» и АО «Контур». Партнерство также позволит устранить возможность двойного учета сокращений выбросов парниковых газов.

«Раньше генератор энергии мог одновременно выпустить зеленые сертификаты и углеродные единицы, что могло привести к двойному учету: сокращения выбросов парниковых газов учитывались дважды, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Сейчас мы с «Контуром» формируем единую прозрачную систему контроля за сокращением выбросов в России, повышаем прозрачность и добросовестность работы инструментов управления углеродным следом. Приобретая зеленые сертификаты Сбера или углеродные единицы, организации могут быть на 100% уверены: оба этих инструмента полностью отвечают целям устойчивого развития, а закупленная электроэнергия получена из возобновляемых или низкоуглеродных источников».

«Я рада тому, что продолжается сотрудничество с операторами реестров низкоуглеродной энергии, – отметила генеральный директор АО «Контур» Оксана Гогунская. – Как заявлялось ранее, оператор Реестра углеродных единиц поддерживает инициативы участников рынка России, которые способствуют соблюдениям принципов экологической целостности на национальном уровне, транспарентности, точности, полноте, сопоставимости и согласованности, а также обеспечению недопущения двойного учета углеродных единиц. Уверена, что наши общие усилия являются неоспоримым подтверждением приверженности принципам Парижского климатического соглашения».

Система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии Сбера – первый коммерческий российский реестр, который позволяет удостоверить и подтвердить производство и потребление низкоуглеродной либо возобновляемой энергии. Эмитируемый в системе сертификат подтверждает, что электроэнергия получена из возобновляемых или низкоуглеродных источников.

Зеленые сертификаты Сбера соответствуют всем международным стандартам нефинансовой отчетности. Система прошла валидацию: полученное заключение аудиторской компании подтверждает, что зеленые сертификаты Сбера могут использоваться компаниями-экспортерами для подтверждения снижения углеродного следа продукции на международных рынках.

Система призвана содействовать устойчивому развитию и переходу на низкоуглеродную и возобновляемую энергетику в России, стимулировать инвестиции в эту область, сокращать выбросы парниковых газов, снижать негативное воздействие на окружающую среду. Она помогает поддерживать социально ответственный бизнес страны и компании импортёров и экспортеров.