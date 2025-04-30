Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 — над территорией Курской области, 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Орловской области, 3 — над территорией Владимирской области и 1 — над территорией Белгородской области», — сообщили там.