Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских БПЛА над регионами России
09:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 — над территорией Курской области, 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Орловской области, 3 — над территорией Владимирской области и 1 — над территорией Белгородской области», — сообщили там.
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