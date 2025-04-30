Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия «Сталинград», сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование „Сталинград“, — говорится в тексте указа, который приводится в сообщении.