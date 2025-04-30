Вашингтон сообщил Египту, что хочет добиться свободного прохода через Суэцкий канал — WSJ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил своему египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси в ходе телефонного разговора в начале апреля, что хочет добиться бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отметило, что идея главы Белого дома прозвучала на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на корабли в Красном море, которые спровоцировали сокращение трафика движения судов по каналу и падение доходов Египта.

По словам источников, Трамп выразил намерение получить от Каира поддержку в операциях против хуситов в виде военной помощи, обмена разведданными или финансирования, но ас-Сиси отказался выполнить требование, обозначив прекращение огня в секторе Газа как «лучший способ остановить хуситов».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт утверждает в комментарии WSJ, что свобода американского судоходства в Красном море принесла бы «пользу странам-партнерам по всему миру, включая Египет». «Бремя выгодной военной операции [против хуситов] должно быть общим, и свободный транзит американских судов через Суэцкий канал — это один из способов разделить это бремя», — приводит газета слова Хьюитта.

По ее сведениям, в ходе визита египетских чиновников в Вашингтон этой весной их предупредили, что администрация американского президента может значительно сократить экономическую поддержку, оказываемую Каиру.