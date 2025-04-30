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Мантуров обсудил с командующим группировкой «Днепр» Теплинским борьбу с БПЛА

10:32 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область встретился с командующим группировкой войск «Днепр» Михаилом Теплинским. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера.

«Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, 29 апреля, посетил группировку „Днепр“ и обсудил с командующим группировкой генералом-полковником Михаилом Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

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