Мантуров обсудил с командующим группировкой «Днепр» Теплинским борьбу с БПЛА

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область встретился с командующим группировкой войск «Днепр» Михаилом Теплинским. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера.

«Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, 29 апреля, посетил группировку „Днепр“ и обсудил с командующим группировкой генералом-полковником Михаилом Теплинским вопросы организации системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.