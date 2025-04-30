США хотят быстрого урегулирования на Украине, но причины конфликта сложны — Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США настроены на быстрый успех в деле украинского урегулирования, однако истоки конфликта на Украине сложны и требуется учет множества нюансов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

«Мы надеемся, что усилия Соединенных Штатов увенчаются успехом, и президент [РФ Владимир] Путин готов к предложениям, — отметил Песков, отвечая по-английски на вопрос зарубежного журналиста. — Мы понимаем, что Вашингтон хочет добиться быстрого успеха в этом процессе».

«В то же время мы понимаем, что первопричины украинского кризиса слишком сложны, чтобы разрешиться за ночь, — указал представитель Кремля. — Есть множество нюансов, которые нужно учитывать».