США хотят быстрого урегулирования на Украине, но причины конфликта сложны — Песков
12:05 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США настроены на быстрый успех в деле украинского урегулирования, однако истоки конфликта на Украине сложны и требуется учет множества нюансов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».
«Мы надеемся, что усилия Соединенных Штатов увенчаются успехом, и президент [РФ Владимир] Путин готов к предложениям, — отметил Песков, отвечая по-английски на вопрос зарубежного журналиста. — Мы понимаем, что Вашингтон хочет добиться быстрого успеха в этом процессе».
«В то же время мы понимаем, что первопричины украинского кризиса слишком сложны, чтобы разрешиться за ночь, — указал представитель Кремля. — Есть множество нюансов, которые нужно учитывать».
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