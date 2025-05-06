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США и хуситы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Омана

22:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и движение «Ансар Аллах» договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана. Соглашение предполагает, что йеменские хуситы откажутся от нападений на американские суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив, сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

«По итогам недавних контактов и переговоров, которые Султанат Оман провел с Соединенными Штатами и йеменскими властями в Сане в целях деэскалации, стороны достигли соглашения о прекращении огня, — написал глава МИД на своей странице в социальной сети X. — В рамках достигнутых договоренностей стороны обязуются воздерживаться от любых атак друг на друга, включая нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что позволит обеспечить свободу судоходства и устранить препятствия для международной торговли».

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