На Красной площади начался Парад посвященный 80-летию Победы

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади, передает корреспондент ТАСС.



Начало парада ознаменовал бой курантов над Спасской башней. Под оркестр, исполнивший «Священную войну», на Красную площадь внесли государственный флаг Российской Федерации и флаг Советского Союза.



Парад принимает министр обороны РФ Андрей Белоусов, командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.