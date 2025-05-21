В Польше начнется строительства завода по производству ракет для РСЗО Homar-K

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Польше в ближайшее время начнется строительство завода по производству управляемых ракет для РСЗО Homar-K. Об этом сообщает интернет-портал Defence24.



«Это предприятие знаменует перелом в польском оборонном секторе, оно станет первым построенным в стране с нуля после 1989 года», — цитирует портал директора оборонного концерна WB Group Ремигуиша Вилька.



По его данным, на предприятии первоначально будут производиться реактивные снаряды типа CGR-080 калибра 239 мм, а затем номенклатура выпускаемой продукции будет расширена.



Место строительства нового завода не называется, однако портал предполагает, что предприятие будет построено в западной части Польши.





