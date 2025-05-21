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За нарушение закона об иноагентах в России предлагается ввести уголовную ответственность

16:05 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума.

По словам Свириденко, подобные наказания предусмотрены в США, Австралии, Великобритании. В российском законодательстве штрафные санкции за совершение аналогичных нарушений физическими лицами составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года, наказание — до двух лет лишения свободы. «Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят», — сказал он.

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