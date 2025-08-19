Европейские лидеры никак не смогут повлиять на позицию Трампа по Украине — МИД Польши
11:20 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры ряда европейских стран, которые сопровождают Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, никак не смогут повлиять на позицию хозяина Белого дома по украинскому урегулированию. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat замглавы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский.
«Фактически решения [по Украине] будут приниматься в узком американском кругу. Представители Европы не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решения принимает один человек», — отметил дипломат. Он также объяснил отсутствие представителей Польши в списке приглашенных в Белый дом 18 августа не очень значительным положением Варшавы на международной арене. «Польша — страна среднего размера. Она не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания», — объяснил Бартошевский.
