Пакистан проведет в конце августа встречу лидеров афганской оппозиции — СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Пакистана проведут 25–26 августа конференцию лидеров различных оппозиционных сил Афганистана.

По сообщению издания The New Indian Express, во встрече под девизом «К единству и доверию» примут участие представители различных афганских оппозиционных кругов, в том числе политики в изгнании, активисты движения за права женщин и лидеры гражданского общества. Масштабная встреча афганской оппозиции на пакистанской территории состоится впервые после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» в 2021 году.

«Несмотря на то, что организаторы этого мероприятия заявили, что оно не преследует политических целей, предстоящая встреча будет иметь политический резонанс, и она может кардинально повлиять на отношения Исламабада и Кабула», — отмечают источники The New Indian Express.

Бывший специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад раскритиковал решение Пакистана провести встречу, обвинив его власти в предоставлении площадки политикам, которые «поддерживают насильственное свержение режима „Талибан“.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном ухудшились в последние месяцы. Исламабад обвиняет талибов в предоставлении убежища боевикам движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана»), эскалации напряженности на двусторонней границе и нападениях базирующихся в Афганистане экстремистов на пакистанских военнослужащих.