Для получения востребованной рабочей специальности 60% выпускников школ выбирают дальнейшее обучение в колледжах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня, кстати, "Профессионалитет", вы отмечали, - это ключевой драйвер развития среднего профессионального образования в России. 60% выпускников школ выбирают колледжи для получения востребованной рабочей специальности", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.