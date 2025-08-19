В РФ с 2019 года введено в эксплуатацию 1 732 детских сада на 250 тыс. мест — Чернышенко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

1 732 детских сада на 250 тыс. мест было введено в эксплуатацию в РФ с 2019 года по сегодняшний день. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства, посвященном подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году.

В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» построить более 100 детских садов.

«В России по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроектов „Молодежь, и дети“ и „Семья“ идет активное создание инфраструктуры детских садов, школ, системы СПО и ВУЗов, и на сегодняшний день введено в эксплуатацию 1 732 детских сада, это около 250 тыс. мест», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что к 2030 году будет построено не менее 100 детских садов. По вопросу школ планируется открыть 43 новых объекта на 40 тыс. мест в разных уголках страны к новому учебному году. По словам Чернышенко, к 2030 году будет построено не менее 150 новых школ, а также 12 передовых школ в разных регионах страны. Три из них будут расположены в Новгородской, Рязанской и Псковской областях. Их планируется построить до конца 2027 года.