В России зарегистрированы первые климатические проекты в строительной сфере

17:04

Компания АО СЗ «Рублево-Архангельское» зарегистрировала три климатических проекта, включающих комплекс инженерных решений по энергоснабжению и ответственному энергопотреблению на территории нового смарт-района Москвы – СберСити в Рублево-Архангельском. Это первые климатические проекты в строительной сфере, зарегистрированные в Российском реестре углеродных единиц. Валидация проектов проведена в 2025 году аккредитованным органом в соответствии с законодательством РФ.

Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов от поэтапной реализации комплекса климатических проектов за период с 2024 по 2040 годы составит свыше 1,4 млн т СО2-эквивалента (углеродных единиц). Верификация первых результатов проекта по выпуску в оборот углеродных единиц ожидается в 2025 году.

«Углеродная нейтральность – это ключевой показатель применения инновационных решений по рациональному использованию ресурсов и сохранению окружающей среды. В основе климатических проектов СберСити предусмотрено применение современных технологий, позволяющих создать и сохранить комфортную среду для жизни, в которой забота о здоровье людей является приоритетной задачей. Более того, мы тестируем и планируем внедрять новые зеленые технологии с низким углеродным следом, которые в перспективе также могут стать климатическими проектами», – сообщил Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублёво-Архангельское» (проект СберСити).

В СберСити разработана экологическая стратегия энергоснабжения на уровне целого района с собственными инновационными разработками:

– сеть энергоцентров, которая используется для распределенной тепло- и холодогенерации вместо централизованной котельной. На верхних технических этажах зданий размещаются источники энергии, к каждому из которых подключены несколько домов. Энергоцентры оснащены системой автоматического регулирования объемов производства энергии под потребности конечного потребителя. В таком случае ресурсоснабжающей организации не нужно производить лишнюю энергию, а жителям платить за нее;

– комплексное решение «Умный дом», которое связывает энергопотребление в квартире, доме и на территории. Система позволяет поддерживать заданную жителем температуру и обеспечивать индивидуальный климат в каждой из комнат в зависимости от выбранных сценариев управления. Например, сценарий «Я ухожу» выключает свет во всей квартире, перекрывает воду, переводит теплый пол и климат в экономный режим. «Умный дом» предусматривает управление тепловой энергией и холодом, учет и управление энергоресурсами, а также внедрение моделей искусственного интеллекта в мониторинг инженерных систем жизнеобеспечения зданий. Технология может искать и выявлять аномалии в потреблении топливно-энергетических ресурсов, способна прогнозировать пиковые часы нагрузки, а также помогает снизить потребление электроэнергии;

– размещение солнечных панелей на фасадах и крышах зданий для выработки электроэнергии. В СберСити будут первые в России многоквартирные дома, спроектированные и построенные с инновационной облицовкой на базе фотоэлектрических модулей в цвет дизайна фасадов зданий. Планируется, что такой подход к использованию солнечных панелей позволит генерировать электроэнергию для энергообеспечения мест общего пользования: лифтовых и межквартирных холлов, подземного паркинга, подъездного освещения, фасадной подсветки и т. д.;

– установка насосных станций с частотно-регулируемым приводом, например, в системах горячего водоснабжения, отопления и вентиляции жилых и офисных зданий. Это позволит получить экономию электроэнергии до 50%, снизить непроизводительный расход воды и тепла, обеспечить стабильный напор воды, снизить аварийность сети и повысить срок эксплуатации оборудования;

– применение технологии тригенерации в офисных зданиях и на многоуровневых паркингах СберСити для повышения КПД работы энергосистемы целого района и снижения уровня воздействия на окружающую среду. Это позволит вместо раздельной генерации электрической и тепловой энергии одновременно вырабатывать три вида энергии: электричество, тепло и холод;

– внедрение системы управления уровнем освещенности и цветовой температурой с учетом времени суток, года и экосистемы вокруг человека. Это помогает создать комфортную среду, повысить психологический комфорт, концентрацию внимания, благоприятно влияет на самочувствие и здоровье человека, а также позволяет сократить потребление электроэнергии;

– размещение станций для зарядки электромобилей на всей территории СберСити. Наличие такой инфраструктуры стимулирует использование транспортных средств, работающих на электричестве, и, соответственно, сократить выбросы парниковых газов.

Реализация этих ключевых технологических решений позволила объединить их в три климатических проекта СберСити со сроками реализации: с 2024 по 2033 годы сокращение выбросов парниковых газов составит 306 193 углеродные единицы; с 2028 по 2037 годы – 661 773 углеродные единицы; с 2031 по 2040 годы – 466 685 углеродных единиц.