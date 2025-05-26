Ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняты - Росавиация

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщили в Росавиации.



«В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.



Ранее Росавиация отмечала, для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы.



