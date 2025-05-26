На этой недели Москву посетит с визитом генсек ШОС - СМИ

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев посетит с визитом Москву на этой неделе для участия в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщил ТАСС его заместитель Сухэль Хан.



На вопрос, планируется ли соответствующий визит, собеседник агентства ответил утвердительно. «Да, для участия в конференции. Он едет в Москву на этой неделе», — отметил он.



13-я встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет 27–29 мая в Москве на площадке Национального центра «Россия». Уже подтвердили участие свыше 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.





