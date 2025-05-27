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Впервые в истории в Москве зафиксировали «субтропическую ночь» - синоптик

11:20 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордно теплый вечер зафиксировали на главной метеостанции ВДНХ в Москве — минимальная температура минувшей ночью составила плюс 19,2 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве наступили субтропические ночи. В полночь столбик термометра показывал плюс 20,4 градуса, в 03:00 мск было ровно плюс 20 градусов, а к утру минимальная температура составила плюс 19,2 градуса. <…> Согласно метеостатистике, за всю историю регулярных измерений на главной метеостанции ВДНХ так тепло в сумерках не было еще никогда», — написал синоптик, уточнив, что в отдельных районах города показатели были еще выше: плюс 19,6 градуса на Балчуге и плюс 20,1 градуса в Строгино.

Он отметил, что это самая теплая ночь 27 мая за всю историю регулярных наблюдений. Предыдущий рекорд, установленный в 1958 году, составлял плюс 18,5 градуса. Температурные показатели на 10 градусов выше нормы и сопоставимы с ночными значениями в субтропическом Сочи, подчеркнул синоптик.


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