Законопроект Трампа о сокращении госрасходов разочаровал Маска
09:25 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его и подрывает работу, проделанную командой DOGE», — сказал Маск в интервью телеканалу CBS News. Телеканал опубликовал фрагмент из интервью, полная версия выйдет в эфир 1 июня.
Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.
НОВОСТИ
- 09:45 28.05.2025
- К плану по перевооружению Европы хочет присоединиться Канада
- 09:35 28.05.2025
- У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9
- 20:41 27.05.2025
- В Шарм-эш-Шейхе откроется российское консульство
- 20:30 27.05.2025
- Нидерланды заявили о якобы причастности некой «неизвестной российской хакерской группы» к атакам на правительственные учреждения
- 20:00 27.05.2025
- Гарвардский университет может лишиться всех еще остающихся федеральных грантов - СМИ
- 19:50 27.05.2025
- Air Serbia получила разрешение летать из Белграда в Шанхай через воздушное пространство РФ
- 19:43 27.05.2025
- МЧС: В среду и четверг в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха +30С и выше
- 19:28 27.05.2025
- Российский флот проводит масштабные учения в Балтийском море
- 19:20 27.05.2025
- Картошку и другие овощи и фрукты Белоруссия разрешила ввозить из недружественных стран
- 18:49 27.05.2025
- Сбер: Искусственный интеллект стал главным направлением на мировом венчурном рынке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать