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Законопроект Трампа о сокращении госрасходов разочаровал Маска

09:25 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск разочарован «единым, большим, красивым законопроектом» президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его и подрывает работу, проделанную командой DOGE», — сказал Маск в интервью телеканалу CBS News. Телеканал опубликовал фрагмент из интервью, полная версия выйдет в эфир 1 июня.

Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.



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